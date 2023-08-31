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Google анонсирует смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в начале октября

Google представит смартфон Pixel 8 в начале октября
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Компания Google анонсировала ивент Made by Google — на нём корпорация покажет свои новые смартфоны Pixel 8 и 8 Pro, а также умные часы Pixel Watch 2. Вполне возможно, что на презентации зрителей ждут и другие анонсы, однако о них пока ничего неизвестно.

Ивент Made by Google пройдёт 4 октября в 17:00 мск. По данным инсайдеров, смартфон Pixel 8 Pro получит 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2992 × 1344 и частотой обновления экрана 120 Гц. Устройство якобы будет работать на процессоре Google Tensor G3 с аккумулятором ёмкостью 4950 мА/ч. Кроме того, новая линейка смартфонов сможет похвастаться обновлениями как минимум пятью годами обновлений ОС Android.

Продажи смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro должны начаться до конца октября.

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