Большая любовь к оригиналу: критик поделился впечатлениями от ремейка «Готики»

В рамках проведения выставки gamescom 2023 разработчики ремейка «Готики» дали опробовать игру журналисту немецкого издания TRG. Собрали для вас самое главное из превью.

Сперва рецензент отметил, что его не устроили яркий свет и общая атмосфера игры — авторы ремейка сообщили, что уже знают о проблеме и к релизу постараются сделать тон более мрачным. Также он впечатлился, насколько разработчики расширили мир игры.

Критик заявил, что в целом создатели ремейка пытаются во всём быть верными оригиналу: это касается как дизайна диалогов, так и боевой системы. К последней, кстати, у журналиста возникло несколько претензий. По его словам, команде стоит больше поработать над системой уклонений и блоков.

По мнению рецензента, ремейк «Готики» должен оправдать желания как фанатов серии, так и понравиться новым игрокам.

Оригинальная Gothic вышла в марте 2001 года, а в 2019-м THQ Nordic выпустила демоверсию ремейка игры. У проекта пока нет точной даты выхода — аналитики считают, что релиза стоит ждать не раньше 2024 года.

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Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic