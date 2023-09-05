На турнире BetBoom Dacha по Dota 2 сыграет Team Secret с Сумаилом в составе

Перед стартом глобального турнира BetBoom Dacha по Dota 2 в Ереване организаторы объявили об изменениях в списке участников.
Европейскую команду Quest Esports заменит Team Secret, которая недавно потеряла все шансы пройти на чемпионат мира The International 2023. Оказалось, что игроки Quest сейчас заняты оформлением виз в США для участия в TI12.
При этом Team Secret выступит не в полном составе. Основной мидер коллектива Армель Пауль Armel Тэбиос решил провести время с семьёй (вероятно, он не успел оформить визу), а его место займёт Саид Сумаил SumaiL Хассан.
Видео доступно на YouTube-канале FISSURE. Права на видео принадлежат FISSURE.
BetBoom Dacha по Dota 2 по Dota 2 пройдёт в Ереване с 10 по 16 сентября. Призовой фонд составит $ 250 тыс., за которые будут бороться восемь команд, в том числе российские BetBoom Team и 9Pandas.
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