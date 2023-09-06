К выходу Phantom Liberty по Cyberpunk 2077 выпустили тест для игроков

Разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED во всю готовятся к выходу дополнения Phantom Liberty. Чтобы снова подогреть интерес геймеров к игре, студия выпустила на официальном сайте специальный тест.

Авторы Cyberpunk 2077 подготовили 10 вопросов, на которые предлагается до шести вариантов ответа. После опроса пользователю выдаётся результат, какой персонаж стал бы для него идеальным другом или подругой.

Мой лучший друг — Такэмура Фото: CD Projekt RED

Все вопросы связаны с возможными ситуациями, которые могли бы произойти в Найт-Сити: каким способом лучше выполнить заказ, куда сходить поесть и отдохнуть. Сам тест доступен для прохождения на русском языке.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0 состоится перед выходом DLC.