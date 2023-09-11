Экшен Mount & Blade 2 подорожает в России, Турции, Казахстане и в других странах

Турецкая студия TaleWorlds Entertainment объявила о повышении цен на Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam. Средневековый экшен подорожает сразу в 23 странах, включая Россию.

Изменение цен затронет также и Турцию с Казахстаном — два самых популярных региона для «виртуальной миграции» россиян в Steam. Сильно ли поднимется цена на игру, неизвестно. Сейчас проект стоит 1699 рублей в России, 14 900 тенге в Казахстане (около 3000 рублей) и 349 лир в Турции (около 1200 рублей).

Ситуация затронет в том числе и консоли, так что Mount & Blade 2 также подорожает в турецких PS Store и Xbox Store.

В каких странах подорожает Mount & Blade 2

Россия

Казахстан

Турция

Аргентина

Бразилия

Чили

Колумбия

Коста-Рика

Индия

Индонезия

Израиль

Япония

Малайзия

Мексика

Новая Зеландия

Норвегия

Филиппины

Польша

Сингапур

Южная Африка

Южная Корея

Уругвай

Вьетнам