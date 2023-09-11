Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Экшен Mount & Blade 2 подорожает в России, Турции, Казахстане и в других странах

Экшен Mount & Blade 2 подорожает в России, Турции, Казахстане и в других странах
Аудио-версия:
Комментарии

Турецкая студия TaleWorlds Entertainment объявила о повышении цен на Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam. Средневековый экшен подорожает сразу в 23 странах, включая Россию.

Изменение цен затронет также и Турцию с Казахстаном — два самых популярных региона для «виртуальной миграции» россиян в Steam. Сильно ли поднимется цена на игру, неизвестно. Сейчас проект стоит 1699 рублей в России, 14 900 тенге в Казахстане (около 3000 рублей) и 349 лир в Турции (около 1200 рублей).

Ситуация затронет в том числе и консоли, так что Mount & Blade 2 также подорожает в турецких PS Store и Xbox Store.

В каких странах подорожает Mount & Blade 2

  • Россия
  • Казахстан
  • Турция
  • Аргентина
  • Бразилия
  • Чили
  • Колумбия
  • Коста-Рика
  • Индия
  • Индонезия
  • Израиль
  • Япония
  • Малайзия
  • Мексика
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Филиппины
  • Польша
  • Сингапур
  • Южная Африка
  • Южная Корея
  • Уругвай
  • Вьетнам
Материалы по теме
Персонажей в Mount & Blade 2 научили отвечать игрокам с помощью ChatGPT
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android