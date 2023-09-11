Экшен Mount & Blade 2 подорожает в России, Турции, Казахстане и в других странах
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Турецкая студия TaleWorlds Entertainment объявила о повышении цен на Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam. Средневековый экшен подорожает сразу в 23 странах, включая Россию.
Изменение цен затронет также и Турцию с Казахстаном — два самых популярных региона для «виртуальной миграции» россиян в Steam. Сильно ли поднимется цена на игру, неизвестно. Сейчас проект стоит 1699 рублей в России, 14 900 тенге в Казахстане (около 3000 рублей) и 349 лир в Турции (около 1200 рублей).
Ситуация затронет в том числе и консоли, так что Mount & Blade 2 также подорожает в турецких PS Store и Xbox Store.
В каких странах подорожает Mount & Blade 2
- Россия
- Казахстан
- Турция
- Аргентина
- Бразилия
- Чили
- Колумбия
- Коста-Рика
- Индия
- Индонезия
- Израиль
- Япония
- Малайзия
- Мексика
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Филиппины
- Польша
- Сингапур
- Южная Африка
- Южная Корея
- Уругвай
- Вьетнам
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