Valve устроила распродажу и раздачу подарков в честь 20-летия Steam

12 сентября Steam исполнилось 20 лет. В честь юбилея Valve запустила тематический ивент в онлайн-магазине, посвящённый празднованию столь важной для компании даты. Разработчики создали специальную страницу, на которой коротко рассказали о самых важных событиях и релизах со дня выпуска сервиса.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Вместе с этим стартовала небольшая распродажа — на ней можно взять со скидкой игры Valve, а также некоторые другие популярные тайтлы. Ознакомиться со всеми предложениями и с историей магазина можно на специальной странице в Steam.

Наконец, в честь 20-летия пользователи могут абсолютно бесплатно получить анимированный аватар для профиля, два фона и три тематических стикера. Получить их можно в магазине предметов.