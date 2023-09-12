Valve устроила распродажу и раздачу подарков в честь 20-летия Steam

12 сентября Steam исполнилось 20 лет. В честь юбилея Valve запустила тематический ивент в онлайн-магазине, посвящённый празднованию столь важной для компании даты. Разработчики создали специальную страницу, на которой коротко рассказали о самых важных событиях и релизах со дня выпуска сервиса.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Вместе с этим стартовала небольшая распродажа — на ней можно взять со скидкой игры Valve, а также некоторые другие популярные тайтлы. Ознакомиться со всеми предложениями и с историей магазина можно на специальной странице в Steam.
Наконец, в честь 20-летия пользователи могут абсолютно бесплатно получить анимированный аватар для профиля, два фона и три тематических стикера. Получить их можно в магазине предметов.
- 12 сентября 2023
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