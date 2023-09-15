Final Fantasy 7 Rebirth не получит поддержку русского языка

15 сентября в рамках трансляции State of Play разработчики второй части ремейка Final Fantasy 7 с подзаголовком Rebirth показали новый геймплейный трейлер, раскрыли кучу информации и открыли предзаказы на игру.

Из страницы тайтла в PlayStation Store стало известно, что его не переведут на русский. Сиквел получит поддержку только восьми языков.

Фото: «Волшебный сундучок»

Что касается стоимости, то Rebirth продают по цене первой части ремейка: в Турции за проект просят 1500 лир, а в США — $ 70.

Final Fantasy 7 Rebirth — продолжение ремейка Final Fantasy 7. Действия продолжения происходят через пять лет после событий оригинала, а главным героем вновь выступит Клауд Страйф.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля 2024 года только на PS5.