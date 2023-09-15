Final Fantasy 7 Rebirth не получит поддержку русского языка
Поделиться
15 сентября в рамках трансляции State of Play разработчики второй части ремейка Final Fantasy 7 с подзаголовком Rebirth показали новый геймплейный трейлер, раскрыли кучу информации и открыли предзаказы на игру.
Из страницы тайтла в PlayStation Store стало известно, что его не переведут на русский. Сиквел получит поддержку только восьми языков.
Фото: «Волшебный сундучок»
Что касается стоимости, то Rebirth продают по цене первой части ремейка: в Турции за проект просят 1500 лир, а в США — $ 70.
Final Fantasy 7 Rebirth — продолжение ремейка Final Fantasy 7. Действия продолжения происходят через пять лет после событий оригинала, а главным героем вновь выступит Клауд Страйф.
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля 2024 года только на PS5.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
19:05
-
18:37
-
18:25
-
18:06
-
17:36
-
17:31
-
17:11
-
16:43
-
16:07
-
15:56
-
15:49
-
15:41
-
15:35
-
15:32
-
15:14
-
14:42
-
14:32
-
14:14
-
13:59
-
13:51
-
13:29
-
13:27
-
12:57
-
12:39
-
12:12
-
11:55
-
11:29
-
11:05
-
10:27
-
09:45
-
09:16
-
08:41
-
08:16
-
07:44
-
07:12
Партнерский контент