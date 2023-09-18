Появились свежие кадры из сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика»

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры из сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика». На них можно увидеть молодых Уинстона Скотта, консьержа отеля Харона и других персонажей.

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

«Континенталь» расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, владельца отеля для наёмных убийц. В шоу будет три эпизода длительностью по 90 минут. Главные роли в проекте исполнят Колин Вуделл, Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.

Премьера «Континенталя» состоится уже 22 сентября. Также Lionsgate планирует выпустить не только мини-сериал, но и фильм «Балерина» с Аной де Армас, а также неизвестный проект, который должны анонсировать в ближайшие месяцы. У других проектов по вселенной «Джона Уика» даты выхода пока что нет.