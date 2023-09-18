Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Когда и во сколько выйдет Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — точная дата и время

Авторы Cyberpunk 2077 назвали точное время выхода дополнения Phantom Liberty
Комментарии

Студия CD Projekt RED определила точное время релиза сюжетного дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077.

На консолях Xbox Series X|S and PlayStation 5 аддон выйдет 26 сентября в 00:00 по московскому времени. Версия для ПК станет доступна на два часа позже — 26 сентября в 2:00.

Фото: CD Projekt RED

Phantom Liberty станет первым и последним дополнением для Cyberpunk 2077. В игре появятся новый район и сюжетная цепочка заданий, посвящённая спецагенту Соломону Риду (его роль исполнил Идрис Эльба).

Материалы по теме
Идрис Эльба, новая музыка и эпичный трейлер — новые детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

За несколько дней до этого для Cyberpunk 2077 также выйдет обновление 2.0. Разработчики пообещали переработать систему полиции, ввести возможность стрелять из машины и добавить ряд других новых функций, анонсированных ранее.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android