Авторы Cyberpunk 2077 назвали точное время выхода дополнения Phantom Liberty

Студия CD Projekt RED определила точное время релиза сюжетного дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077.

На консолях Xbox Series X|S and PlayStation 5 аддон выйдет 26 сентября в 00:00 по московскому времени. Версия для ПК станет доступна на два часа позже — 26 сентября в 2:00.

Фото: CD Projekt RED

Phantom Liberty станет первым и последним дополнением для Cyberpunk 2077. В игре появятся новый район и сюжетная цепочка заданий, посвящённая спецагенту Соломону Риду (его роль исполнил Идрис Эльба).

За несколько дней до этого для Cyberpunk 2077 также выйдет обновление 2.0. Разработчики пообещали переработать систему полиции, ввести возможность стрелять из машины и добавить ряд других новых функций, анонсированных ранее.