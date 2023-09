Baldur's Gate 3 обошла Starfield и возглавила игровой чарт Steam

Сервис SteamDB опубликовал данные о свежем чарте Steam за период с 12 по 19 сентября. В этот раз лидерство по выручке перехватил портативный ПК Steam Deck. На втором месте очутилась Baldur's Gate 3, которая вновь обогнала Starfield, — космическая ролевая игра от авторов «Скайрима» упала на третью строчку.

Четвёртую строчку заняла Mortal Kombat 1 — ещё до своего официального релиза. В топ попали и другие новинки — Payday 3 и экшен про Пиноккио Lies of P. В десятку также вошли Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и кооперативный экшен It Takes Two.

Чарт продаж Steam с 12 по 19 сентября