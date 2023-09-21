iPhone 15 Pro подключили к телевизору и сыграли в Resident Evil Village

iPhone 15 Pro может быть не только удобным гаджетом, но и хорошим игровым устройством, о чём заявляла Apple. Компания также говорила, что новый смартфон станет самой лучшей игровой консолью.
Автор с китайского канала решил проверить эту фразу. Он в буквальном смысле превратил iPhone 15 Pro в игровую консоль. Ютубер подключил смартфон к телевизору, подключил DualSense и запустил Resident Evil Village.
Максимальное количество FPS на iPhone 15 Pro достигает 30 FPS, а разрешение — 720p. Ещё есть поддержка HDR. Несмотря на не самые впечатляющие показатели по меркам игровой индустрии, автор отметил, что тайтл выглядит на гаджете достойно.
Фото: 钟文泽
Фото: 钟文泽
Видео доступно на YouTube-канале 钟文泽. Права на видео принадлежат 钟文泽.
Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября. До России гаджет Apple доберётся в октябре.
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