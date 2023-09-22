Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 5 с активным шумоподавлением
Поделиться
Китайская компания Xiaomi анонсировала Redmi Buds 5 — новое поколение бюджетных беспроводных наушников. Аксессуар по цене в 199 юаней (около 2600 рублей) уже поступил в продажу в Китае.
Основные преимущества Redmi Buds 5 — активное шумоподавление с устранением 99% шумов и автономная работа вплоть до 40 часов без подзарядки. В Xiaomi отмечают, что наушники также подойдут для разговоров на улице благодаря двойным микрофонам с устойчивостью к ветру.
Помимо базовых Redmi Buds 5, создатели также выпустят и Buds 5 AAPE Trend Limited Edition — камуфляжную версию наушников. Она будет продаваться за 299 юаней (около 4000 рублей) и выполнена в стиле недавно выпущенного смартфона Redmi Note 13 Pro+. Их продажи стартуют 26 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
14:02
-
13:40
-
13:22
-
12:55
-
12:43
-
12:33
-
12:21
-
12:07
-
11:35
-
11:00
-
10:24
-
09:56
-
09:06
-
08:35
-
08:00
-
07:38
-
07:13
-
06:30
- 21 сентября 2023
-
21:38
-
20:59
-
20:28
-
19:59
-
19:47
-
19:35
-
19:23
-
19:09
-
19:05
-
18:59
-
18:29
-
18:04
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:28
-
17:07
Партнерский контент