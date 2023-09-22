Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 5 с активным шумоподавлением

Китайская компания Xiaomi анонсировала Redmi Buds 5 — новое поколение бюджетных беспроводных наушников. Аксессуар по цене в 199 юаней (около 2600 рублей) уже поступил в продажу в Китае.

Основные преимущества Redmi Buds 5 — активное шумоподавление с устранением 99% шумов и автономная работа вплоть до 40 часов без подзарядки. В Xiaomi отмечают, что наушники также подойдут для разговоров на улице благодаря двойным микрофонам с устойчивостью к ветру.

Помимо базовых Redmi Buds 5, создатели также выпустят и Buds 5 AAPE Trend Limited Edition — камуфляжную версию наушников. Она будет продаваться за 299 юаней (около 4000 рублей) и выполнена в стиле недавно выпущенного смартфона Redmi Note 13 Pro+. Их продажи стартуют 26 сентября.