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В Китае арестовали создателей читов для Valorant

В Китае арестовали создателей читов для Valorant
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В августе полиция Китая начала расследование в отношении создателей читов для Valorant. Помощь сотрудникам оказывали даже представители корпорации Tencent.

В конечном итоге правоохранители вышли на след преступников и арестовали 10 человек. Двое из них оказались непосредственно разработчиками, а остальные восемь — сообщниками.

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Полиция конфисковала 17 компьютеров и восемь смартфонов с установленными на них вредоносными программами. По предварительным оценкам, за всё время создатели читов заработали более $ 4 млн.

Какие меры пресечения суд назначит для обвиняемых, пока не раскрывается. Есть вероятность, что им могут даже назначить тюремное заключение.

Также недавно разработчики Valorant рассказали, что вынуждены изменить русскую озвучку героини Sage.

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