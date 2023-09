В Valorant изменят русский голос Sage из-за смерти актрисы

Разработчики командного шутера Valorant из Riot Games изменили русскую озвучку героини Sage из-за смерти актрисы дубляжа Елены Шульман. Она погибла в апреле этого года в результате ДТП.

По словам представителей студии, им пришлось изменить озвучку, чтобы голос персонажа органично звучал с новыми репликами. Теперь за дубляж Sage отвечает актриса Лариса Брохман. Обновлённый голос героини можно уже услышать с выходом апдейта 7.06.

За свою карьеру Елена Шульман поработала над рядом известных игр: Cyberpunk 2077, Dota 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и League of Legends.

Помимо этого, недавно актёр Бен Аффлек, известный по роли Бэтмена, признался, что обожает Valorant. Об этом он рассказал во время посещения чемпионата Valorant Champions 2023, на котором был вместе со своим сыном.