В Steam стартовал Фестиваль шутемапов со скидками на сотни игр и бесплатными наградами
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25 сентября в Steam начался Фестиваль шутемапов — он посвящён шутерам, в которых нужно расстреливать огромное число врагов. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале шутемапов в Steam
- Brotato — 160 рублей (- 20%)
- God Of Weapons — 215 рублей (- 10%)
- Enter the Gungeon — 165 рублей (- 70%)
- Just Shapes & Beats — 304 рубля (- 30%)
- Nordic Ashes: Survivors of Ragnarok — 124 рубля (- 20%)
- Beat Hazard 2 — 83 рубля (- 80%)
- The Hong Kong Massacre — 142 рубля (- 80%)
Фестиваль шутемапов продлится до 2 октября. Ежедневно на главной странице распродажи можно получить бесплатную награду для своего профиля Steam.
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