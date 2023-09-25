В Steam стартовал Фестиваль шутемапов со скидками на сотни игр и бесплатными наградами

25 сентября в Steam начался Фестиваль шутемапов — он посвящён шутерам, в которых нужно расстреливать огромное число врагов. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале шутемапов в Steam

Фестиваль шутемапов продлится до 2 октября. Ежедневно на главной странице распродажи можно получить бесплатную награду для своего профиля Steam.