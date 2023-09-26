При написании слова «Дота» в «Телеграме» появляется эмодзи с раком

Пользователи Сети обратили внимание, что после последнего обновления в «Телеграме» появилась интересная особенность, которую особенно оценят фанаты Dota 2. А может даже и не оценят.

Если ввести в любом текстовом поле слово «Дота», будь то в комментариях или в сообщениях, то система автоматически предложит заменить его на эмодзи с раком. Притом если попробовать написать название игры на английском, Dota, ничего не произойдёт.

Фото: «Телеграм»

Эмодзи рака предлагается не случайно. Уже давно вокруг Dota 2 и её аудитории ходит множество мемов, в одном из которых игроков, которые плохо играют в тайтл, называют раками. Делая аналог на то, что у плохих геймеров клешни рака вместо рук и именно поэтому они плохо играют.