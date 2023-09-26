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«eFootball пока технически неиграбельна»: Организатор Кубка РФС по киберфутболу о футсимах

Организатор Кубка РФС по интерактивному футболу Алексей Кушниренко в преддверии финальной части турнира рассказал «Чемпионату» о текущем состоянии и развитии дисциплины в России.

Кушниренко признал, что в текущей ситуации российские киберспортсмены испытывают проблемы как с участием в международных турнирах, так и с основной игрой — EA Sports FC 24 (в прошлом серии FIFA).

Есть сложности технического характера с покупкой игры, подписки, пополнением баланса. Донат довольно сильно влияет на твою результативность в той же FIFA. Конечно, те, кто хочет, преодолевают эти трудности, но порог вхождения это значительно поднимает, и развитию массового спорта это не идёт на пользу.

При этом организатор Кубка РФС отмечает, что достойных альтернатив EA Sports FC 24 ни на российском, ни на мировом рынке пока нет.

Другие футсимы? eFootball пока технически неиграбельна, а отечественных альтернатив пока нет, к сожалению. Как выйдут новые симуляторы — будем, конечно, рассматривать.

Менеджер также признал, что киберфутбол в принципе довольно трудно развивать относительно других дисциплин из-за ряда особенностей.

У киберфутбола есть две аудитории: массовая и профессиональная. Первая группа — те, кто играет дома на консоли с друзьями. При работе с ними ключевая задача — привлечь их к соревновательным активностям. Исторически сложилось, что FIFA — это скорее развлечение, чем спорт. Поэтому игроков очень много, а в турнирах участвуют единицы. Второй нюанс — интерактивный футбол в целом довольно тяжело смотреть, так как для зрителя в нём мало вариативности и «экшена». В рамках турнира в день проходит в среднем 14-20 матчей, и они мало чем отличаются друг от друга для рядового зрителя.

Финал Кубка РФС по интерактивному футболу пройдёт на VK Play Арена в Москве 8 октября. Участники разыграют призовой фонд в размере 1 млн рублей.