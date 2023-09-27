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Российская Virtus.pro вновь выиграла главную европейскую лигу по Rainbow Six Siege

Российская Virtus.pro вновь выиграла главную европейскую лигу по Rainbow Six Siege
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Российский состав Virtus.pro по тактическому шутеру Rainbow Six: Siege занял первое место в рамках нового сезона главной европейской лиги Europe League 2023 Stage 2.

В ходе групповой стадии пятёрка Артура ShepparD Ипатова проиграла лишь один матч, а в ходе плей-офф уверенно переиграла французские коллективы Wolves Esports и Team BDS.

Помимо звания лучшей европейской команды, «мишки» получат € 40 тыс. призовых и путёвку на глобальный турнир BLAST R6 Major Copenhagen 2023, который пройдёт в Дании в начале ноября.

Отметим, что Virtus.pro также победила в предыдущем розыгрыше Europe League, а теперь смогла защитить титул. Две победы в региональной лиге вывели российскую команду на первое место в мировом рейтинге сезона.

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