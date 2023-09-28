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Некоторые игроки жалуются на лаги в Counter-Strike 2

Некоторые игроки жалуются на лаги в Counter-Strike 2
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В ночь с 27 по 28 августа состоялся релиз Counter-Strike 2 — новой части культовой серии шутеров. Разработчики из Valve улучшили в игре графическую составляющую, обновили визуальные эффекты и подтянули физику.

В связи с этим создателям тайтла пришлось повысить системные требования. Однако некоторые игроки пожаловались, что столкнулись с лагами, просадкой частоты кадров и другими техническими проблемами. Причём они утверждают, что их ПК полностью соответствует требованиям к железу.

Многие отмечают, что Counter-Strike 2 по многим параметрам получилась крайне сырой.

Не оптимизированная, лагающая, подвисающая и сырая игра. В ближайшие пару месяцев с момента релиза не советую в неё играть.
Оптимизация что-то на уровне первых версий раста. Дайте оптимизацию.
Оптимизация Counter-Strike 2 умерла. Спасибо разработчикам за то, что убрали CS:GO.

Также разработчики игры из Valve пригрозили всем читерам в Counter-Strike 2 новыми ограничениями.

Больше подробностей
Valve пригрозила всем читерам в Counter-Strike 2 новыми ограничениями
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