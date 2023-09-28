Авторы Cyberpunk 2077 разыгрывают RTX 4090 в конкурсе скриншотов

Разработчики Cyberpunk 2077 из польской студии CD Projekt RED объявили о проведении конкурса скриншотов «Призрачная свобода». В рамках него геймерам предлагается поделиться снимками из игры в трёх категориях.

«Дорожные бои» — скриншот связан с автомобилями и сражениями на дорогах

— скриншот связан с автомобилями и сражениями на дорогах «Пёсий город» — скриншот связан с новым одноимённым районом Найт-Сити, который добавили в Phantom Liberty

— скриншот связан с новым одноимённым районом Найт-Сити, который добавили в Phantom Liberty «Жизнь нетраннера» — скриншот связан с нетраннерами, компьютерами и другими современными технологиями

Принимаются только те скриншоты, которые были созданы с помощью внутриигрового фоторежима и не подвергались обработке другими программами. Члены жюри выберут по одной самой лучшей работе в каждой категории.

Призы

1 место : видеокарта GeForce RTX 4090, статуэтка из коллекционного издания тайтла и контроллер Xbox Design Lab Elite Series 2

: видеокарта GeForce RTX 4090, статуэтка из коллекционного издания тайтла и контроллер Xbox Design Lab Elite Series 2 2 место : игровое кресло Cyberpunk 2077 TITAN Evo, статуэтка из коллекционного издания тайтла и контроллер Xbox Design Lab Elite Series 2

: игровое кресло Cyberpunk 2077 TITAN Evo, статуэтка из коллекционного издания тайтла и контроллер Xbox Design Lab Elite Series 2 3 место: статуэтка из коллекционного издания тайтла, купон на $ 300 в магазине CDPR Gear и контроллер Xbox Design Lab Elite Series 2

Больше подробностей о порядке проведения конкурса можно узнать на официальном сайте игры.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Дополнение Phantom Liberty вышло только на ПК и новых консолях.