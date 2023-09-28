Авторы Cyberpunk 2077 разыгрывают RTX 4090 в конкурсе скриншотов
Разработчики Cyberpunk 2077 из польской студии CD Projekt RED объявили о проведении конкурса скриншотов «Призрачная свобода». В рамках него геймерам предлагается поделиться снимками из игры в трёх категориях.
- «Дорожные бои» — скриншот связан с автомобилями и сражениями на дорогах
- «Пёсий город» — скриншот связан с новым одноимённым районом Найт-Сити, который добавили в Phantom Liberty
- «Жизнь нетраннера» — скриншот связан с нетраннерами, компьютерами и другими современными технологиями
Принимаются только те скриншоты, которые были созданы с помощью внутриигрового фоторежима и не подвергались обработке другими программами. Члены жюри выберут по одной самой лучшей работе в каждой категории.
Призы
- 1 место: видеокарта GeForce RTX 4090, статуэтка из коллекционного издания тайтла и контроллер Xbox Design Lab Elite Series 2
- 2 место: игровое кресло Cyberpunk 2077 TITAN Evo, статуэтка из коллекционного издания тайтла и контроллер Xbox Design Lab Elite Series 2
- 3 место: статуэтка из коллекционного издания тайтла, купон на $ 300 в магазине CDPR Gear и контроллер Xbox Design Lab Elite Series 2
Больше подробностей о порядке проведения конкурса можно узнать на официальном сайте игры.
Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Дополнение Phantom Liberty вышло только на ПК и новых консолях.
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