В Турции ограничивают анонимные банковские карты: это скажется на Oldubil, Ininal и других

2 октября 2023 года турецкая платёжная система Oldubil отправила своим клиентам сообщение о том, что анонимные карты теперь можно будет использовать только на турецких веб-сайтах «с печатью доверия». Аналогичное сообщение пришло и пользователям Ininal, карты которой используют в том числе жители России для покупок игр в турецких PS Store, Steam и Xbox Store.

Согласно регулированию, выпущенному Центральным банком Турции, анонимные карты можно использовать только на турецких веб-сайтах с печатью доверия. Рекомендуем вам использовать ваш баланс до сегодняшнего вечера. Мы будем держать вас в курсе.

Фото: Oldubil

В обеих банковских системах порекомендовали клиентам использовать свой баланс до 3 октября 2023 года. Как именно это повлияет на будущие покупки игр в Турции, неизвестно.

Интересно, что новые правила для турецких веб-сайтов уже вступили в силу для Ininal, однако пополнение кошелька и покупка игр в PS Store всё ещё работает. Возможно, крупные онлайн-магазины входят в список доверенных сайтов турецких банковских систем.