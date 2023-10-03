Пародийная игра «Русы против ящеров» вошла в топ-10 по продажам в российском Steam

В начале октября слэшер «Русы против ящеров» от российских разработчиков из the Bratans расположился на восьмой строчки по недельной выручке в Steam. Проекту удалось обойти ремастеры трилогии Crysis и роглайт Noita, которые продаются с большой скидкой.

Фото: Steam

Интересно, что «Русы против ящеров» продаются всего за 37 рублей, однако проект всё же сумел войти в топ-10 проектов российского Steam по выручке за последние дни. На данный момент проект получил около 5300 рецензий — из них 97% положительные.

«Русы против ящеров» — пародийная игра, рассказывающая о борьбе древних русов против мистических ящеров в сеттинге Древней Руси. Проект основан на аналогичном меме, зародившемся в 2023 году и рассказывающем о вечном противостоянии славянских народов и змееподобных существ.