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В Голливуде по Cyberpunk 2077 начинают делать фильм или сериал

В Голливуде по Cyberpunk 2077 начинают делать фильм или сериал
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Польская студия CD Projekt RED объявила на своём официальном сайте о партнёрстве с голливудской студией Anonymous Content. Компания поможет разработчикам игры с производством фильмов и сериалов по Cyberpunk 2077 и «Ведьмаку».

Ранее Anonymous Content принимала участие в производстве фильма «Выживший» с Ди Каприо в главной роли, а также сериалов «Мистер Робот» и «Настоящий детектив». Сообщается, что на ранней стадии производства уже находится лайв-экшен-проект по вселенной Cyberpunk 2077.

По словам представителей CD Projekt RED, больше подробностей они раскроют позднее. В прошлом году по мотивам игры выходило аниме «Бегущие по краю» — зрители встретили шоу крайне тепло.

Дополнение Phantom Liberty доступно на ПК, PS5 и Xbox Series.

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