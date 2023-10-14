Российская BetBoom Team выиграла у китайской Azure Ray на The International 2023

Российская команда BetBoom Team завершила своё выступление в группе B на The International 2023 по Dota 2. Коллектив Виталия Save- Мельника сумел выиграть матч против Azure Ray со счётом 2-0.

Стоит отметить, что BetBoom вышла в стадию плей-офф ещё до старта поединка, потому что последнее место в группе B заняла Thunder Awaken, из-за чего она автоматически покинула турнир. Будущий соперник российской команды станет известен после окончания всех игр группового этапа.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и большой призовой фонд, который составляет около $ 3 млн.