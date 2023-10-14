Руководитель Virtus.pro перед игрой с TSM на TI: соперником по стыковому матчу довольны

Руководитель подразделения Dota 2 в киберспортивном клубе Virtus.pro Александр StrangeR Соломонов подвёл итоги групповой стадии на The International 2023.

Он признался, что результат мог быть лучше, но при этом соперник по сегодняшнему дополнительному матчу его устраивает.

Обычно я верю статистике, но, смотря на наш результат в групповом этапе, меня не покидает ощущение, что он мог быть гораздо лучше. Впрочем, вышли из группы и вышли, соперником по стыковому матчу довольны, там и проверим мои ощущения.

Российская Virtus.pro вышла в плей-офф чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 с четвёртого места в группе. Сегодня в 23:00 по московскому времени наша команда сыграет против североамериканской TSM за место в верхней сетке.