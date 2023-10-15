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Российская BetBoom выиграла первую карту у отечественной 9Pandas на The International 2023

Российская BetBoom выиграла первую карту у отечественной 9Pandas на The International 2023
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15 октября стартовал четвёртый день группового этапа The International 2023 по Dota 2. Во втором поединке дня встретились два российских коллектива: BetBoom Team и 9Pandas. По итогам первой карты лидирует BetBoom — матч ведётся до двух побед.

Исход противостояния BetBoom Team — 9Pandas решит, какая команда отправится в верхнюю сетку плей-офф, а какая — в нижнюю. Если одной команде удастся обыграть своих соперников, то в дальнейшем у состава будет ещё один шанс на поражение. Если же коллектив проиграет, то шанса на ошибку у него больше не будет.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.

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