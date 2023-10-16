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«Dota 2 умерла после TI9»: стример Nix считает, что Worlds по LoL лучше The International

Популярный стример Александр Nix Левин сравнил чемпионаты мира по Dota 2 и League of Legends.

По его мнению, сейчас Worlds намного интереснее The International, так как Valve не смогли удержать планку после пандемии COVID-19.

Когда я смотрю, как Riot делают турниры — ну, я в шоке. Вот так должны выглядеть турниры в 2023-м. И The International всегда был таким турниром, когда всё развивалось. То есть ты смотрел пятый «Инт», а шестой ещё круче. Седьмой, восьмой, девятый… А потом — пуф! Падение просто до 2011 года произошло.

Контентмейкер также заявил, что сейчас игрой интересуются в основном в русскоязычном сообществе.

Как бы это ни звучало, «Дота» умерла после TI9. В СНГ она живёт, потому что Team Spirit выиграли TI10 — это очень важно. Но вспомните продакшен того «Инта»: Румыния, стадион какой-то, Korb3n сидит в палатке, сколоченной за две минуты, и руки у обогревателя греет. Падают какие-то постоянно картонки… Это всё это было очень слабенько для Инта. Очень слабенько.

Ранее все четыре команды из России вышли в плей-офф чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.