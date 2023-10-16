Недавний ролик блогера MrBeast установил новый рекорд YouTube

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон сообщил, что его новый ролик в очередной раз побил рекорд YouTube. Видео со сравнением домов за $ 1 и за $ 100 млн собрало около 60 млн просмотров за сутки — это лучший результат в истории сервиса, не считая музыкальный раздел платформы.

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast. Права на видео принадлежат MrBeast.

Интересно, что ещё недавно рекорд также принадлежал Дональдсону. Его ролик «7 дней в открытом море» собрал в начале августа 46 млн просмотров за сутки, однако теперь показатель оказался выше почти в полтора раза.

На данный момент аудитория MrBeast превышает 201 млн человек. Блогер занимает вторую строчку по числу подписчиков на YouTube, уступая лишь индийскому музыкальному лейблу T-Series (251 млн фолловеров). Для повышения охватов своих видео Дональдсон выпускает ролики с озвучкой на 14 языках, включая русский.