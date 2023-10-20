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«Человек-паук 2» вышел на PS5: игра полностью переведена на русский язык

«Человек-паук 2» вышел на PS5: игра полностью переведена на русский язык
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20 октября на PlayStation 5 состоялся релиз «Человека-паука 2» — новой игры о знаменитом супергерое. Продолжение рассказывает историю сразу двух основных персонажей: Питера Паркера и Майлза Моралеса. Вместе они должны защитить Нью-Йорк от надвигающейся опасности в лице Крейвена-охотника и таинственного симбиота-Венома.

Как мы и сообщали ранее, «Человек-паук 2» доступен с русской озвучкой. Несмотря на официальную приостановку работы в России, Sony продолжает переводить и озвучивать свои игры на русском языке. В турецком PS Store, где игры покупают в том числе жители СНГ, игра доступна с русским дубляжом — в отличие от прошлогодней God of War: Ragnarok.

Ранее критики уже назвали новую игру Insomniac Games лучшей супергеройской игрой в истории.

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