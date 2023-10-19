Игра The Walking Dead: Destinies по «Ходячим мертвецам» выйдет 17 ноября

Разработчики игры The Walking Dead: Destinies по «Ходячим мертвецам» из студии Flux Game опубликовали новый трейлер тайтла. Из него стало известно, что цифровой релиз проекта состоится 17 ноября. На физических носителях игра выйдет в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат AMC.

The Walking Dead: Destinies — экшен от третьего лица, где главным героем выступит Рик Граймс, основной персонаж телесериала. Появятся и другие выжившие, включая Дэрила, Шейна и Мишонн. Игрокам предстоит сражаться с зомби с помощью огнестрела и оружия ближнего боя, а немаловажной частью проекта станет сбор ресурсов.

The Walking Dead: Destinies появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.