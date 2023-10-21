Team Liquid обыграла Talon Esports на первой карте плей-офф The International 2023

20 октября стартовал плей-офф The International 2023. Во втором матче дня встретились европейская Team Liquid и азиатская Talon Esports. На первой карте победу одержали европейцы — матч ведётся до двух побед.

Напомним, победитель противостояния продолжит свой путь в верхней сетке турнира и обеспечит себе минимум 5–6-е место, а проигравший упадёт в нижнюю сетку и уже в воскресенье сыграет на вылет. Ранее в полуфинал верхней сетки уже прошла российская Team Spirit.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.