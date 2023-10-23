Entity с россиянином в составе выбила победителей TI2022 с The International 2023

22 октября стартовал третий день плей-офф The International 2023 с играми в нижней сетке. Во втором матче дня встретились два европейских коллектива: победители прошлогоднего чемпионата мира по Dota 2 из Tundra и Entity с Владиславом Kataomi` Семёновым. Entity удалось одолеть обладателей Эгиды Чемпионов со счётом 2:0, не допустив серьёзных ошибок по ходу двух встреч.

Таким образом, Entity проходят дальше и сыграют с российской Virtus.pro в конце дня, а Tundra занимают 13-16-е место и покидают чемпионат мира по Dota 2.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают 12 команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.