Cities: Skylines 2 возглавила топ свежего чарта Steam

Сервис SteamDB предоставил свежие данные о чарте Steam за период с 17 по 24 октября. Лидирующую позицию занял градостроительный симулятор Cities: Skylines 2.

Занимавшая неделей ранее первое место New World вообще вылетела из топ-10. На втором месте расположилась EA Sports FC 24, следом идут Baldur's Gate 3, Call of Duty и Diablo 4. Ещё в топе есть Elden Ring, Euro Truck Simulator и даже Dead by Daylight.

Чарт Steam с 17 по 24 октября

Cities: Skylines 2. EA Sports FC 24. Baldur's Gate 3. Call of Duty. Diablo 4. Football Manager 24. Battlefield 2042. Euro Truck Simulator 2. Steam Deck. Dead by Daylight.

Ознакомиться с нашим подробным обзором симулятора можно внизу. В целом игрой мы остались довольны, хотя она, конечно, не без недостатков.