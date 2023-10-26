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Для PS5 вышел новый апдейт с удобным управлением музыкой и голосовыми командами

Для PS5 вышел новый апдейт с удобным управлением музыкой и голосовыми командами
Аудио-версия:
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26 октября Sony выпустила для PS5 новый апдейт. Изменений он добавил немного, поэтому размер файла составил всего 1,2 ГБ.

Все изменения апдейта

  • Слушать музыку в центре управления стало намного проще. Пользователи теперь могут просматривать различные категории и плейлисты с композициями
  • С помощью голосовой команды: «Что нового?» игрок сможет узнать о свежих функциях консоли
  • Голосовые команды пока доступны только на английском языке для игроков с учётными записями PlayStation Network из США и Великобритании
  • Пользователи могут включить опцию «Блокировать просмотр на телевизоре», чтобы предотвратить появление на телевизоре изображения с камеры во время использования PS VR2
  • Улучшено отображение сообщений на разных экранах

PS5 Slim поступит в продажу 10 ноября в США и Японии. До остальных стран консоль доберётся чуть позже. Основная особенность консоли — съёмный дисковод, который можно будет приобрести отдельно по цене в $ 80.

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