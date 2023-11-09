Стали известны первые детали четвёртого сезона «Пацанов»

3 ноября завершился сериал «Поколение Ви» — спин-офф популярнейших «Пацанов», рассказывающий историю во вселенной знаменитого шоу. Проект выступит важной составляющей франшизы, которая повлияет в том числе на сюжет оригинального сериала.

Официальный аккаунт «Пацанов» в соцсетях поделился первыми подробностями грядущего четвёртого сезона шоу. По словам авторов, события продолжения развернутся спустя месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды четвёртого сезона уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

Что касается сюжета, то Бутчер будет знать о существовании вируса против суперов. Хоумлендер же предстанет перед судом за убийство человека в финале третьего сезона — оправдают ли главного антагониста, неизвестно. Наконец, создатели отметили, что для понимания сюжета новых «Пацанов» не нужно знать о событиях «Поколения Ви», однако они всё же рекомендуют посмотреть спин-офф.

Премьера четвёртого сезона «Пацанов» состоится в 2024 году.