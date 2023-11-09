Вышло видео с распаковкой PlayStation Portal — портативки от Sony

Полноценный выход PlayStation Portal состоится только 15 ноября, однако автор YouTube-канала Hobby Consolas уже заполучил портативную консоль в руки.

Видео доступно на YouTube-канале Hobby Consolas. Права на видео принадлежат Hobby Consolas.

В комплекте с устройством идёт только кабель USB-C и инструкция. Портативка практически идентична по габаритам Steam Deck, однако гораздо легче. Ещё блогер обратил внимание, что у PlayStation Portal и DualSense одинаковые кнопки, стики, а также триггеры.

Напомним, PlayStation Portal оснащена 8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Гаджет действительно внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.

PlayStation Portal продаётся по цене в $ 200 (~ 19 тыс. рублей).