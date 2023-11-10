Издание Puck сообщило, что актёр Леонардо Ди Каприо получил $ 40 млн за главную роль в «Убийцах цветочной луны». Напомним, бюджет картины составил $ 200 млн.

На данный момент мировые сборы новой картины Мартина Скорсезе составляют более $ 121 млн. Лента стартовала в кинотеатрах США с $ 9,4 млн.

События «Убийц цветочной луны» разворачиваются в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

После премьеры в кинотеатрах «Убийцы цветочной луны» выйдут и в онлайн-сервисе Apple TV+. Точной даты релиза в цифре у фильма пока нет.