Фильм «Иллюзия обмана 3» станет переосмыслением серии

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Две недели назад Lionsgate International запустила в полноценное производство фильм «Иллюзия обмана 3». 9 ноября председатель Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк поделился, что третья часть станет переосмыслением серии. Также Дрейк объявил, что съёмки ленты начнутся весной 2024 года.

К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»), а сценарий напишет Майкл Лессли («Кредо убийцы», «Макбет»).

Продюсерами ленты выступят Алекс Курцман и Бобби Коэн. Подробности сюжета, сроки и дата выхода триквела пока не раскрываются.

Первая часть франшизы вышла в 2013 году, а премьера сиквела состоялась в 2016-м. Суммарно две картины собрали в мировом прокате более $ 680 млн.