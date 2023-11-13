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Дэвид Харбор назвал пятый сезон «Очень странных дел» настоящим финалом

Дэвид Харбор назвал пятый сезон «Очень странных дел» настоящим финалом
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Звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор рассказал, что пятый сезон сериала «Очень странные дела» станет настоящим финалом всего проекта. Притом никакие спин-оффы на это не повлияют.

По словам Харбора, Netflix, конечно, будет делать ответвления от основного шоу, но настоящая концовка истории, начавшаяся в первом сезоне, завершится в пятом сезоне.

Netflix собирается делать спин-оффы… но сюжетная линия, с которой мы начали в лаборатории и Изнанке — это одна цельная история. Она закончится.

Съемочный процесс пятого и финального сезона шоу должен стартовать в ближайшее время. В нём герои выступят с последним боем против Векны — антагониста всего сериала, преследовавшего персонажей с первого сезона.

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