Дэвид Харбор назвал пятый сезон «Очень странных дел» настоящим финалом

Звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор рассказал, что пятый сезон сериала «Очень странные дела» станет настоящим финалом всего проекта. Притом никакие спин-оффы на это не повлияют.

По словам Харбора, Netflix, конечно, будет делать ответвления от основного шоу, но настоящая концовка истории, начавшаяся в первом сезоне, завершится в пятом сезоне.

Netflix собирается делать спин-оффы… но сюжетная линия, с которой мы начали в лаборатории и Изнанке — это одна цельная история. Она закончится.

Съемочный процесс пятого и финального сезона шоу должен стартовать в ближайшее время. В нём герои выступят с последним боем против Векны — антагониста всего сериала, преследовавшего персонажей с первого сезона.