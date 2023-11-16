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15 ноября российский фильм «1984» вышел в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. В честь данного события авторы картины опубликовали финальный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Diana Ringo. Права на видео принадлежат Diana Ringo.

Лента основана на одноимённой книге писателя Джорджа Оруэлла и содержит множество отсылок к роману «Мы» Евгения Замятина. Фильм ставит перед зрителем много важных вопросов и заставляет задуматься о хрупкости ценностей, за которые человечество боролось на протяжении многих столетий.

В актёрский состав вошли Александр Обманов, Владимир Иваний, Диана Ринго, Алексей Шаранин, Сергей Хрусталёв и другие. Диана Ринго выступила режиссёром и композитором, ранее она сняла своим фильмом «КАРАнтин» (2021).

На данный момент «1984» проходит процесс получения прокатного удостоверения. Дата выхода в России пока неизвестна.