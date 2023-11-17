В Google Chrome члены семьи смогут делиться паролями между собой

В новой сборке браузера Google Chrome под номером 121 тестеры обнаружили новую функцию. Теперь пользователи смогут делиться с членами семьи паролями от разных учётных записей, которые хранятся во встроенном менеджере.

Фото: Google Chrome

Стоит обратить внимание, что подобная возможность не активируется по умолчанию — это делается вручную. Человеку необходимо активировать специальную опцию как в своём браузере, так и в браузере члена семьи, с которым он собирается поделиться паролем.

Затем во всех записях, сохранённых в менеджере паролей Google, появится новая кнопка «Поделиться». После её нажатия перед пользователем открывается список членов семейной группы. Однако те, у кого данная функция не включена, отобразятся серым цветом и с ними нельзя будет поделиться данными.

Дата выхода нововведения пока не раскрывается.