В Windows 11 скоро можно будет удалить поиск Bing и встроенный браузер Edge

На этой неделе Microsoft сообщила, что разрешит пользователям Windows 11 из Европейской экономической зоны отключать поисковик Bing, добавлять в интерфейс ОС поиск от сторонних разработчиков, удалять браузер Edge, голосового помощника Cortana и другие системные приложения. Изменения вступят в силу в марте 2024 года.

Корпорации пришлось пойти на такой шаг, чтобы не нарушать требования и ограничения антимонопольного законодательства ЕС.

Windows использует регион, выбранный клиентом во время настройки устройства, чтобы определить, находится ли ПК в ЕЭЗ.

Добавлять данные возможности в других странах Microsoft пока не собирается, так как в них нет настолько жёсткого антимонопольного законодательства. Тестирование будущих изменений компания начнёт уже на этой неделе в очередной бете Windows 11.