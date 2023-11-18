По «Игре престолов» делают сразу 8 сериалов — Джордж Мартин

Недавно автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин принял участие в 66-м выпуске подкаста BANGCAST. В ходе разговора с ведущим писатель заявил, что на данный момент по «Игре престолов» делают сразу восемь сериалов.

К сожалению, их названия и другие подробности Джордж Мартин раскрывать не стал. Также писатель подтвердил, что HBO закончила съёмки второго сезона «Дома драконов» и в скором времени приступит к производству третьего.

Видео доступно на YouTube-канале BANGCAST. Права на видео принадлежат BANGCAST.

На данный момент известно, что в разработке находятся сериальные спин-оффы «Рыцарь Семи королевств», «Сноу», «Десять тысяч кораблей» и «Морской змей». Информация о других проектах пока отсутствует.