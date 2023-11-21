Вышел весёлый клип к комедийному фильму «Тёща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой
На канале Central Partnership вышел клип к комедийному фильму «Тёща». В нём Гарик Харламов исполняет весёлую песню про тёщу и тягостные отношения с ней.
Сам фильм расскажет о непростых отношениях тёщи, которую сыграла Лариса Гузеева, и её зятя в исполнении Гарика Харламова.
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
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В ленте также снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Никита Тарасов, Марк Богатырёв и другие. Режиссёром выступил Аскар Узабаев, а сценарий написали Сауле Юсупова и Маргарита Родина.
Премьера ленты состоится 30 ноября.
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