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Вышел весёлый клип к комедийному фильму «Тёща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой

Вышел весёлый клип к комедийному фильму «Тёща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой
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На канале Central Partnership вышел клип к комедийному фильму «Тёща». В нём Гарик Харламов исполняет весёлую песню про тёщу и тягостные отношения с ней.

Сам фильм расскажет о непростых отношениях тёщи, которую сыграла Лариса Гузеева, и её зятя в исполнении Гарика Харламова.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

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В ленте также снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Никита Тарасов, Марк Богатырёв и другие. Режиссёром выступил Аскар Узабаев, а сценарий написали Сауле Юсупова и Маргарита Родина.

Премьера ленты состоится 30 ноября.

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