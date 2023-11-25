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Red Dead Redemption 2 поставила рекорд онлайна в Steam — спустя 4 года после релиза на ПК

Red Dead Redemption 2 поставила рекорд онлайна в Steam — спустя 4 года после релиза на ПК
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Пару дней назад в цифровом магазине Steam стартовала масштабная распродажа из-за Чёрной пятницы. Скидку получила и одна из самых главных игр прошлого 10-летия — Red Dead Redemption 2. Разработчики тайтла снизили его стоимость на 67%.

Фото: SteamDB

В связи с этим Red Dead Redemption 2 поставила рекорд онлайна в Steam — спустя четыре года после релиза на ПК. За последние 24 часа в игре одновременно находилось более 73 тыс. человек.

Не стоит исключать, что в воскресенье проект преодолеет ещё один рубеж. Предыдущий рекорд игра поставила в январе этого года — тогда онлайн находился на уровне 70 тыс. человек.

Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PS4 и Xbox One. До ПК тайтл добрался только в ноябре 2019 года.

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