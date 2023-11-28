Гарик Харламов рассказал, зачем злил Ларису Гузееву на съёмках фильма «Тёща»

Гарик Харламов в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал о своих взаимоотношениях с Ларисой Гузеевой на съёмках ленты «Тёща». По словам Харламова, они с Гузеевой никогда не ругались, однако для более лучшего отыгрыша роли в картине юморист злил коллегу.

Харламов подчеркнул, что неоднократно опаздывал, что портило настроение Гузеевой.

Я неоднократно опаздывал. Лариса не ругала, но настроение у неё, естественно, портилось, и понятно почему. Но нам это было нужно для кино. У нас роли такие: мы друг друга ненавидели, и для съёмок это хорошо. Поэтому я и опаздывал для создания этого настроения.

В ленте также снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Никита Тарасов, Марк Богатырёв и другие. Режиссёром выступил Аскар Узабаев, а сценарий написали Сауле Юсупова и Маргарита Родина.

Премьера фильма состоится 30 ноября.