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По сериалу «Секс в большом городе» снимут реалити-шоу с четырьмя женщинами

По сериалу «Секс в большом городе» снимут реалити-шоу с четырьмя женщинами
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Издание Deadline сообщило, что по мотивам культовой франшизы «Секс в большом городе» с Сарой Джессикой Паркер сделают реалити-шоу. В его создании примет участие писательница Кэндес Бушнелл, роман которой лёг в основу «Секса в большом городе».

Реалити-шоу получило название «Есть ли всё ещё секс в большом городе». Проект расскажет о четырёх 50-летних подругах, которые на время переезжают из больших городов, чтобы найти свою любовь. Женщин поселят в одном доме, где им предстоит жить друг с другом и ходить на свидания с мужчинами. Цель — найти свою вторую половинку.

Премьеры у реалити-шоу «Есть ли всё ещё секс в большом городе» пока что нет. Сообщается, что съёмки проекта ещё не начинались. Когда они стартуют, неизвестно.

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