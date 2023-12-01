Вышел трейлер финальных серий сериала «Корона»

Netflix выпустил большой трейлер шестого и финального сезона сериала «Корона», рассказывающего о правлении королевы Елизаветы II. Ролик посвящён второй половине продолжения, премьера которого состоится 14 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Ранее на Netflix вышла первая половина шестого сезона, состоящая из четырёх серий. В финальную часть войдут оставшиеся шесть эпизодов с русскими субтитрами.

Шестой сезон сериала «Корона» рассказывает о правлении Елизаветы II в XXI веке. К главной роли вернётся Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах по «Гарри Поттеру». Ранее известную правительницу в других эпохах играли и другие актрисы: Клэр Фой и Оливия Колман («Убийство па пляже»).