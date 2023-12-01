«Придётся немного подождать» — авторы Elden Ring рассказали о сроках выхода дополнения

На этой неделе PlayStation провела в Японии мероприятие по награждению партнёров. Участие в ивенте также принял продюсер FromSoftware Ясухиро Китао. Журналисты попросили разработчика прокомментировать слухи по поводу скорого релиза дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring.

По словам Китао, работа над ним идёт гладко, правда, выхода «придётся ещё немного подождать». Также он поделился, что по своему масштабу сюжетный аддон будет сопоставим с дополнением The Old Hunters для Bloodborne — на его прохождение в среднем уходит 10 часов.

Продюсер поделился, что фанатам стоит ждать в Shadow of the Erdtree появления большого количества новых персонажей. Больше подробностей представитель FromSoftware пообещал раскрыть позже.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.