Тизер четвёртого сезона «Пацанов» покажут 2 декабря — первый кадр

Amazon объявила в соцсети X (ранее Twitter), что тизер-трейлер четвёртого сезона «Пацанов» выйдет 2 декабря. Ко всему прочему, компания показала первый кадр из продолжения с Хоумлендером.

События четвёртого сезона развернутся спустя месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

«Пацаны» — известный сериал Amazon Prime, стартовавший в 2019 году. Из-за того, что проект оказался нетипичным супергеройским проектом, он получил массу положительных отзывов за чёрный юмор, взрослые темы и острые отношения между персонажами.

Премьера четвёртого сезона шоу ожидается в 2024 году. Вероятно, точная дата выхода будет раскрыта в тизер-трейлере.

Первый кадр

Фото: Amazon