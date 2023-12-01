Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер четвёртого сезона «Пацанов» покажут 2 декабря — первый кадр

Тизер четвёртого сезона «Пацанов» покажут 2 декабря — первый кадр
Комментарии

Amazon объявила в соцсети X (ранее Twitter), что тизер-трейлер четвёртого сезона «Пацанов» выйдет 2 декабря. Ко всему прочему, компания показала первый кадр из продолжения с Хоумлендером.

События четвёртого сезона развернутся спустя месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

«Пацаны» — известный сериал Amazon Prime, стартовавший в 2019 году. Из-за того, что проект оказался нетипичным супергеройским проектом, он получил массу положительных отзывов за чёрный юмор, взрослые темы и острые отношения между персонажами.

Премьера четвёртого сезона шоу ожидается в 2024 году. Вероятно, точная дата выхода будет раскрыта в тизер-трейлере.

Первый кадр

Фото: Amazon

Материалы по теме
В разработке находится новый спин-офф сериала «Пацаны» про Мексику
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android